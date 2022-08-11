Пришлось стрелять. Неадекватный житель Подмосковья вломился в дом супругов под предлогом поиска ребенка

В Звенигороде неадекватный мужчина ночью ворвался на чужой участок и стал ломать дверь в дом, где живет семья с маленьким ребенком. Глава семьи выстрелил в мужчину и ранил его ниже живота. Несмотря на это, пострадавший закидал их машину камнями и сбежал, рассказала «360» жена стрелявшего Анастасия.

По ее словам, сначала незнакомец представился правоохранителем, а уже потом заявил, что якобы ищет ребенка.

«Угрожал нас всех убить»

«Он утверждал, что он сотрудник полиции, и ломал дверь. Потом побегал по участку, чем-то погремел, что-то схватил, прибежал, болтал что-то невнятное. <…> Уже после того как муж выстрелил, стал говорить, что у него пропал ребенок, что его украли. А сначала угрожал нас всех убить», — вспомнила женщина.

По ее словам, у мужчины были «огромные бешеные глаза», сам он был белый как полотно и от него исходил перегар. Однако супруги предположили, что дело было не только в алкоголе — «слишком он был разъярен».

Мужчина поднял жуткий шум, разбудил ребенка, которого родителям пришлось потом успокаивать, рассказала Анастасия.

«Он чудом не зашел в дом, потому что вторая дверь-то была открыта настежь. Просто повезло, что не забежал в ванну, где я была в тот момент», — заметила она.

Никто не пропадал

Как оказалось, мужчина был из соседнего поселка, по которому в то же время разгуливала его жена в таком же неадекватном состоянии, тоже жалуясь на «пропажу ребенка». При этом никто из их детей на самом деле не исчезал.

«Она общалась с нашими знакомыми, они видели ее и прислали мне голосовые. Женщина ходила по поселку, и работница магазина спросила, что случилось. Та сказала, что потеряла ребенка, но запуталась в показаниях: сначала говорит, старшего, потом: „Старшая у бабушки, ищу младшего“, а младшая дочь дома», — пояснила Анастасия.

Она предположила, что у обоих супругов «крыша поехала» и они искали ребенка, которого на самом деле закрыли в доме одного ночью.

«Полиция приезжала, но мужчина к тому времени уже убежал, закидав камнями нашу машину. Когда я закрывала окна, услышала, как летят камни в машину и срабатывает сигнализация», — добавила Анастасия.

Она предоставила видео, на котором супруги просят незнакомца уйти, а тот в ответ громко ругается матом.