«Пришел домой весь в крови». Мать избитого в Новосибирске школьника рассказала о состоянии сына | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber «Пришел домой весь в крови». Мать избитого в Новосибирске школьника рассказала о состоянии сына Мать избитого в Новосибирске школьника рассказала о состоянии ребенка unsplash

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В Новосибирске группа подростков избила школьника. Его мама Оксана рассказала «360», что мальчик получил серьезные травмы, а она намерена добиваться наказания для нападавших.

Все случилось недалеко от дома, где живет школьник. По словам его мамы, он пошел гулять вместе со своим другом. На улице они встретили подростка, который предложил отправиться через дорогу. Доверчивый мальчик последовал за ним, а дальше го поджидала уже целая группа обидчиков.

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«Он у меня доверчивый, спокойный мальчик, никого не трогает, никого не обидит. Если кому надо — он даже сам поможет. И он согласился туда с этим мальчиком идти. А там уже стояли», — рассказала Оксана.

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Подростки набросились на школьника. Собеседница «360» предположила, что они просто решили поиздеваться над ним.

«Он пришел домой в пять вечера весь в крови, в одних шортах. Голова пробитая. Каково матери? Конечно, я сразу скорую вызвала. Скорая приехала, нас в больницу увезли. Зашили голову, обработали всего. У него голова была пробита, ссадины на спине, на руках и на ногах», — рассказала о полученных ребенком травмах мать.

Она добавила, что сын вспоминает случившееся. Медики оказали ему помощь, но психологическую травму залечить не так просто.

«Я на своем месте буду стоять. Они сегодня над одним поиздевались, а завтра пойдут — еще другого, третьего, пятого, десятого. И всем прощать? Нет», — отметила Оксана. По ее словам, с ней связался некий подросток, который захотел встретиться с пострадавшим и извиниться перед ним.

На избиение ребенка отреагировали в Следственном комитете. В пресс-службе СК по Новосибирской области заявили, что организовали уголовно-процессуальную проверку по данному факту.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

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