Пришедший чинить крышу мастер напал на москвича в его квартире

Москвич вызвал домой мастера, чтобы починить протекающую крышу. Визит специалиста закончился для мужчины поездкой в травмпункт, рассказал источник «360» в экстренных службах.

Конфликт произошел в одном из домов на улице Сталеваров. Началось все банально: мастер осмотрел квартиру и решил подняться на крышу, чтобы выяснить причину протечки. Хозяин жилого помещения захотел пойти вместе с ним, но получил отказ, уточнил источник.

По словам собеседника, специалист стал грубить и отталкивать оппонента, завязалась перепалка, которая переросла в драку. Москвич получил удар, повредивший ему палец. Сам он не стал бить мастера.

После случившегося 49-летний мужчина обратился в полицию с заявлением. Скорую он не вызывал и отправился в травмпункт самостоятельно. На пальце у него порез, который кровоточил. Чем именно он нанесен, не уточняется.