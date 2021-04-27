Пришедшего в жилой район лося спасли на юге Москвы

Жители московского района Бирюлево Восточное заметили на своей территории лося. Они обратились за помощью в полицию.

Сообщение о том, что в жилом массиве находится лось, поступило в дежурную часть отдела МВД России по району Бирюлево Восточное в вечернее время.

На место выехали сотрудники экстренных служб и полиции. Они осмотрели лося и поняли, что животное напугано и дезориентировано, заявили в пресс-службе УВД по ЮАО ГУ МВД России. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренных служб.

Благодаря четким действиям полиции, сотрудников Росгвардии и спасателей лося удалось направить в сторону Подмосковья по безопасному маршруту в обход МКАД.

«В районе железнодорожного переезда сотрудники полиции, опередив животное, которое направлялось навстречу приближающейся электричке, смогли изменить траекторию его движения», — добавили в ведомстве.

После того, как животное прошло железную дорогу, оно наконец попало в лес.