Природный заповедник загорелся под Нижним Новгородом

Заповедник «Артемовские луга» горит под Нижним Новгородом. Локализовать пожар не дает сильный ветер, который раздувает огонь. Об этом сообщили «Дни.ру».

Заповедная зона находится рядом с Нижним Новгородом, по направлению населенного пункта Кстово, сообщили

Помимо этого, огонь уничтожил кладбище в районе Богородского. Огонь оказался совсем рядом с жилыми домами. Все силы были брошены на оказание помощи, сообщил «Пятый канал».