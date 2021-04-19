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    19 апреля 2021, 17:46

    Природный заповедник загорелся под Нижним Новгородом

    Гора Орлов

    Заповедник «Артемовские луга» горит под Нижним Новгородом. Локализовать пожар не дает сильный ветер, который раздувает огонь. Об этом сообщили «Дни.ру».

    Заповедная зона находится рядом с Нижним Новгородом, по направлению населенного пункта Кстово, сообщили

    Помимо этого, огонь уничтожил кладбище в районе Богородского. Огонь оказался совсем рядом с жилыми домами. Все силы были брошены на оказание помощи, сообщил «Пятый канал».