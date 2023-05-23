Происшествия 23 мая 2023, 16:24 Природный пожар вспыхнул в Абайской области Казахстана

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В Казахстане в Абайской области начался крупный природный пожар, который распространился на территории 70 гектаров. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

Пожар начался в районе села Новенькое, здесь вспыхнула трава. Пока спасателям не удалось справиться с огнем, ситуация находится на контроле. Как добавили «Новые известия», населенные пункты в настоящее время находятся вне опасности.

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