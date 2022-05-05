Природный пожар разгорелся под Курганом

Природный пожар начался под Курганом. При этом потушить пожар не удается уже неделю. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт Главного управления МЧС России по Курганской области.

Тушить пожар начали 28 апреля. На данный момент нет информации об опасности для населенных пунктов. В ликвидации огня задействовали более 1000 человек, передали «Дни.ру».

«На сегодня угроза населенным пунктам Курганской области отсутствует. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации природных и ландшафтных пожаров в регионе, составляет более 1000 человек и около 200 единиц техники», — сообщили в ведомстве.