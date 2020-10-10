Природный пожар повредил 16 домов в Мордовии

В Мордовии из-за пала сухой травы произошел пожар. В результате огонь повредил 16 домов в двух населенных пунктах. Пострадавших нет.

По данным МЧС, пожар уже локализован. Площадь пожара в Носакино составила 700 квадратных метров, в селе Новая Пичеморга — 1 500 квадратных метров, сообщает ТАСС.

«В Носакино повреждены четыре жилых и два нежилых дома, а в селе Новая Пичеморга повреждены 10 нежилых домов», — сказали в пресс-службе МЧС России.

Позже пресс-служба уточнила, что в Носакино огнем было охвачено три жилых и три нежилых дома.

В селе Носакино проживает 368 человека и находится 144 жилых дома, в Новой Пичеморге расположено 17 жилых домов с населением 40 человек.

В начале октября на Урале в городе Тавде в квартире жилого дома произошел пожар. В итоге погибли два взрослых и трое детей, сообщает Ura.ru. Еще двое детей смогли спастись. По предварительным данным, возгорание возникло из-за того, что один ребенок играл с зажигалкой, а взрослые не уследили.