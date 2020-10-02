Природный пожар под Воронежем локализовали на 100 гектарах

В Воронежской области локализован один из крупных природных пожаров. Спасатели справились с огнем, который бушевал на площади 100 гектаров.

Локализацию возгорания объявили в Павловском районе региона, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Воронежской области.

Пока что сохраняется сложная обстановка в Павловском, Лискинском и Новохоперском районах. На этих территориях зарегистрированы три ландшафтных пожара общей площадью 356,5 гектара. Из них два локализовали.

С огнем борются более 450 человек и 115 единиц техники. Для ликвидации пожаров использовали авиацию. В небо подняли самолеты Бе-300 и Ил-6, а также вертолеты Ка-32 и Ми-8.

Возгорание в Лискинском районе локализовали накануне вечером на площади 166,5 гектара. Там вспыхнула лесная растительность и подстилка. В Павловском районе горела трава на 100 гектарах, а в Новохоперском районе — 90 гектаров на территории заповедника.

Тушение в каждом случае осложнил сильный порывистый ветер. У спасателей не хватало водоснабжения, чтобы ликвидировать пожар таких масштабов. В Новохоперском районе свою роль сыграла и удаленность места. Региональные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.