Припаркованный автомобиль загорелся в Кемерове | 360°

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Припаркованный автомобиль загорелся в Кемерове

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Припаркованный автомобиль загорелся ночью в кемеровском микрорайоне Лесная Поляна. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили, однако у автомобиля сгорел моторный отсек и полностью выгорел салон. Причина возникновения пожара выясняется.

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