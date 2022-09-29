Припаркованный автомобиль загорелся в Кемерове | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 18:33 Поделиться Telegram

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Viber Припаркованный автомобиль загорелся в Кемерове

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Припаркованный автомобиль загорелся ночью в кемеровском микрорайоне Лесная Поляна. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар потушили, однако у автомобиля сгорел моторный отсек и полностью выгорел салон. Причина возникновения пожара выясняется.

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