Припаркованные в московском дворе машины помешали проезду пожарных

Прибывшие для тушения горящих балконов в московской многоэтажке пожарные не сразу смогли попасть на место. Помешали припаркованные во дворе автомобили. Об этом в своем канале в Telegram сообщил столичный дептранс.

На опубликованных кадрах видно, что при повороте машина экстренных служб старается не задеть припаркованные автомобили.

В департаменте транспорта отметили, что в подобных ситуациях счет идет на секунды, поэтому никаких препятствий для пожарных или спасателей быть не должно. Ведомство пообещало направить информацию в ГАИ и вместе с правоохранителями провести проверку.

В жилом доме по адресу: Большая Академическая улица, 22б, — возгорание произошло на балконах 16 и 17 этажей. В столичном главке МЧС сообщили, что жильцов дома эвакуировали. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь. Что привело к возникновению пламени и на какую площадь оно распространилось, в ведомстве не уточнили.