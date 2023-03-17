17 марта 2023, 06:26
Припаркованные автомобили сгорели в Южном Бутове
Легковой автомобиль загорелся в Южном Бутове, огонь перекинулся на соседние машины
Несколько легковых автомобилей загорелись в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Никто не пострадал, рассказал источник «360».
Пожар начался около полуночи возле дома не Скобелевской улице. Сначала по причине, которую установят специалисты, загорелся автомобиль Lifan, затем огонь перекинулся с него на соседние машины — две Hyundai и одну BMW. Приехавшие на место спасатели их потушили, люди не пострадали.
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Больше всего повреждений у первого авто — оно горело полностью. Остальные огонь накрыл на площади от полуметра до одного.
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