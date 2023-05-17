17 мая 2023, 06:54
Припаркованная на западе Москвы машина сгорела полностью
Автомобили Renault Koleos, Kia Ceed и Infiniti QX70 загорелись на улице Коштоянца в Москве
На парковке в Тропарево-Никулино на западе Москвы загорелась припаркованная машина, огонь перекинулся на два стоящие рядом авто. Возгорание ликвидировали, сообщил источник «360».
Renault Koleos воспламенился возле 16-этажного дома на улице Коштоянца. Автомобиль сгорел полностью. У стоявшего рядом Infiniti QX70 пострадала правая часть, со стороны пассажира, у Kia Ceed — багажник. К 03:52 огонь полностью потушили.
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ДТП
Москва 2023
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