Эксклюзив 17 мая 2023, 06:54 Припаркованная на западе Москвы машина сгорела полностью Автомобили Renault Koleos, Kia Ceed и Infiniti QX70 загорелись на улице Коштоянца в Москве Телеканал «360»

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На парковке в Тропарево-Никулино на западе Москвы загорелась припаркованная машина, огонь перекинулся на два стоящие рядом авто. Возгорание ликвидировали, сообщил источник «360».

Renault Koleos воспламенился возле 16-этажного дома на улице Коштоянца. Автомобиль сгорел полностью. У стоявшего рядом Infiniti QX70 пострадала правая часть, со стороны пассажира, у Kia Ceed — багажник. К 03:52 огонь полностью потушили.

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