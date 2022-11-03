Припаркованная «ГАЗель» сгорела в Санкт-Петербурге | 360°

03 ноября 2022, 15:42
Припаркованная «ГАЗель» сгорела в Санкт-Петербурге
Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Сгорела припаркованная на улице Добровольцев «ГАЗель», сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на МЧС.
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Пожарные ликвидировали возгорание спустя 10 минут после обращения в экстренные службы. Тушением занимались пятеро специалистов с использованием одной единицы спецтехники. Автомобиль ремонту не подлежит. Во время происшествия никто не пострадал.
Санкт-Петербург
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