Происшествия 14 марта 2024, 07:56 Принуждавшего девочек отправлять интимные фото иностранца осудили на Алтае На Алтае осудили иностранца, который принуждал девочек отправлять интимные фото РИА «Новости»

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Гражданин Таджикистана на Алтае получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за то, что принуждал девочек в возрасте от 8 до 15 лет отправлять ему интимные снимки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Иностранца признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, которые не достигли 14 лет, а также об изготовлении порнографии. По данным следствия, фигурант приехал в Москву на работу. В период с 2019 по 2021 годы он общался с девочками в Интернете.

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Иностранец представлялся им ровесником, входил в доверие, а затем заставлял обмениваться интимными фото. От его действий пострадали 20 несовершеннолетних из разных регионов России.

В начале февраля в Ленобласти задержали учительницу, которая обменивалась интимными снимками со своим учеником.