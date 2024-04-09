Происшествия 09 апреля 2024, 21:19 Принудительную эвакуацию объявили в округе под Курганском В Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию Глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова / Telegram

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Принудительную эвакуацию объявили в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области из-за угрозы затопления. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова в своем Telegram-канале.

«Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена эвакуация!» — написала чиновница.

Глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова / Telegram Глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова / Telegram Глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова / Telegram Глава Звериноголовского муниципального округа Марина Панкратова / Telegram

Панкратова также сообщила, что вода в Звериноголовском продолжает прибывать. На вечер вторника ее уровень составил 912 сантиметров, прибавив 19 сантиметров за два часа. Глава округа призвала незамедлительно эвакуироваться жителей Звериноголовского, Прорывного, Озерного и других населенных пунктов в пойме Тобола.

Ранее в Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня воды в реке Тобол. В ближайшее время она может подняться до 11 метров. Глава региона Вадим Шумков призвал жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки, к срочной эвакуации. По словам губернатора, наибольшая опасность грозит Звериноголовскому округу.