Происшествия 04 августа 2023, 17:28 Принудительное лечение назначили женщине, забравшейся с арбалетом на дерево в Москве Суд в Москве назначил принудительное лечение женщине, протестовавшей с арбалетом на дереве Моспрогулка

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Активистка Ольга Кузьмина в 2021 году забралась на дерево с арбалетом, выражая протест против строительства по программе реновации в Москве. Ее направили на принудительное лечение, сообщила пресс-служба Бабушкинского районного суда столицы.

Постановление появилось 4 августа 2023 года. На какой срок женщину отправят лечиться, не уточнили.

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9 августа 2021 года активистка привязала себя к дереву на 20-метровой высоте в Бабушкинском парке, протестуя против стройки по программе реновации. При себе у нее был арбалет. В итоге полицейские сняли женщину и задержали ее.

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