«Приношу извинения за лихачество». В Петербурге задержали гонщика, который гонял на желтом Porsche

В Санкт-Петербурге задержали лихача, который устроил экстремальную езду по центру города на арендованном желтом Porsche без номеров. У 25-летнего гонщика уже набралось почти 100 штрафов, сообщил Telegram-канал Life Shot.

Лихач извинился перед всеми жителями и гостями Санкт-Петербурга за свое «некорректное вождение и лихачество». Молодой человек заверил, что впредь такого больше не повторится.

До этого петербуржец Валид уже успел получить 99 штрафов. Он попадался в том числе на пьяной езде, превышении скорости, проезде на красный свет, езде без страховки, нарушении требований к перевозке детей, непредоставления преимущества пешеходам и нарушении правил стоянки.

Гонщик катался вместе с блогером Дмитрием Рудиковым, известным как Димас из Батайска. В главке МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили ТАСС, что водитель своей лихой ездой хотел произвести впечатление на блогера.

Видео с опасными маневрами Porsche по Невскому проспекту попало на камеры наблюдения. Теперь водителю спорткара грозит не только крупный штраф, но и лишение прав.