21 января 2023, 19:18
Принявший на себя удар упавшей с чердака девушки молодой человек умер в больнице
Новосибирский Минздрав сообщил о смерти молодого человека, на которого упала девушка
Тела девушки и молодого человека около дома в Новосибирске обнаружили местные жители в минувшую пятницу, 20 января. В пресс-службе областного главка МВД изданию НГС сообщили, что девушка погибла, а пострадавшего мужчину доставили в больницу. Спустя некоторое время региональный Минздрав уточнил, что молодой человек скончался от полученных травм.
По словам очевидцев, девушка выпала с высотного дома и задела проходящего мимо молодого человека.
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Одна из свидетельниц призналась, что в тот день смотрела себе под ноги, чтобы не поскользнуться, но услышала громкий стук, а после увидела перед собой два тела.
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Очевидица подчеркнула, что сразу позвонила в скорую. Подошедший сотрудник полиции огородил место происшествия от собравшейся толпы.«Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик, парнишка. Думали, что девушка, потому что у него прическа была не мужская, длинные волосы», — рассказала свидетельница.Она добавила, что второе тело правоохранители сразу накрыли, поэтому кто это был, она сразу не узнала. Когда полицейские стали брать показания, то сказали, что нашли взломанный выход на чердак, а там телефон, принадлежавший погибшей девушке.
МВД РФ
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