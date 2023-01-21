Происшествия

21 января 2023, 19:18

Принявший на себя удар упавшей с чердака девушки молодой человек умер в больнице

Новосибирский Минздрав сообщил о смерти молодого человека, на которого упала девушка

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Тела девушки и молодого человека около дома в Новосибирске обнаружили местные жители в минувшую пятницу, 20 января. В пресс-службе областного главка МВД изданию НГС сообщили, что девушка погибла, а пострадавшего мужчину доставили в больницу. Спустя некоторое время региональный Минздрав уточнил, что молодой человек скончался от полученных травм.

По словам очевидцев, девушка выпала с высотного дома и задела проходящего мимо молодого человека.

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Одна из свидетельниц призналась, что в тот день смотрела себе под ноги, чтобы не поскользнуться, но услышала громкий стук, а после увидела перед собой два тела.

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Очевидица подчеркнула, что сразу позвонила в скорую. Подошедший сотрудник полиции огородил место происшествия от собравшейся толпы.

«Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик, парнишка. Думали, что девушка, потому что у него прическа была не мужская, длинные волосы», — рассказала свидетельница.

Она добавила, что второе тело правоохранители сразу накрыли, поэтому кто это был, она сразу не узнала. Когда полицейские стали брать показания, то сказали, что нашли взломанный выход на чердак, а там телефон, принадлежавший погибшей девушке.

МВД РФ

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