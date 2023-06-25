Происшествия 25 июня 2023, 18:04 Принесенные водой боеприпасы уничтожили военные в Новой Каховке Администрация Новой Каховки заявила об уничтожении принесенных водой с ГЭС боеприпасов РИА «Новости»

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Саперы из группировки войск «Днепр» уничтожили все мины и боеприпасы, найденные в ходе инженерной разведки в населенных пунктах Новокаховского городского округа. Как сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба администрации муниципалитета, снаряды принесли потоки воды после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

После проведенной военными работы угрозы для жителей округа больше нет.

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«По результатам разведки объекты, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью населения, уничтожены», — говорится в сообщении.

Районы Херсонской области затопило после повреждения плотины Каховской ГЭС из-за обстрела ВСУ. Под воду ушли более 23 тысяч домов. По данным председателя правительства региона Андрей Алексеенко, жертвами чрезвычайной ситуации стал 41 мирный житель.

Он добавил, что в регионе продолжается кампания по вакцинации от опасных инфекций, а пострадавшие жители получают выплаты из областного бюджета.