Приморский водитель на внедорожнике сбил оформлявших ДТП полицейских

В Приморье внедорожник протаранил участников ДТП и полицейских, приехавших на место аварии. Иномарка перевернулась и загорелась, а ее водитель скрылся с места происшествия.

Инспекторы дорожно-патрульной службы приехали оформлять ДТП, произошедшее на 118 километре автодороги Раздольное — Хасан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю

В это время со стороны поселка Краскино ехал Mitsubishi Pajero. Управлявший им мужчина наехал на участников аварии. Его автомобиль столкнулся с двумя машинами, опрокинулся и вспыхнул. С места происшествия водитель иномарки скрылся.

В результате наезда пострадали восемь человек, в том числе два сотрудника ДПС. Получивших травмы людей отправили в больницу. За их состоянием наблюдают врачи. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, кто управлял Mitsubishi Pajero. Ведутся его поиски. По факту случившегося начали проверку.

В Калмыкии в ДТП с участием автобуса и «КамАЗа» погибли три человека, еще пяти потребовалась госпитализация.