Приморский школьник принес на уроки ртуть и раздал ее одноклассникам
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления народного образования администрации Хорольского района Аллу Абсросимову, инцидент произошел на перемене перед уроком физкультуры. В организации «Примтехнополис», которая занимается утилизацией опасных отходов, агентству сообщили, что концентрация ртути в школе сейчас превышает норму в 80 раз. Очистка здания займет не меньше недели.
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Абросимова добавила, что всех учеников сразу эвакуировали, а школу закрыли на демеркуризацию. По предварительным данным, мальчик нашел банку с ртутью в сгоревшем гараже.
На время очистки школы всех учеников переведут в соседнее образовательное учреждение. «Сейчас обучение детей идет дистанционно. Вероятнее всего, придется открывать близлежащую школу во вторую смену», — рассказала детский омбудсмен при губернаторе Ирина Медведева. Она добавила, что ситуация находится под контролем.