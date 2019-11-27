Приморский школьник принес на уроки ртуть и раздал ее одноклассникам

Ученик седьмого класса школы села Хороль Приморского края принес с собой в класс банку с ртутью и поделился ядовитым металлом со своими одноклассниками — налил всем понемногу в ладони. Учителя заметили это и забили тревогу.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления народного образования администрации Хорольского района Аллу Абсросимову, инцидент произошел на перемене перед уроком физкультуры. В организации «Примтехнополис», которая занимается утилизацией опасных отходов, агентству сообщили, что концентрация ртути в школе сейчас превышает норму в 80 раз. Очистка здания займет не меньше недели.

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Абросимова добавила, что всех учеников сразу эвакуировали, а школу закрыли на демеркуризацию. По предварительным данным, мальчик нашел банку с ртутью в сгоревшем гараже.

На время очистки школы всех учеников переведут в соседнее образовательное учреждение. «Сейчас обучение детей идет дистанционно. Вероятнее всего, придется открывать близлежащую школу во вторую смену», — рассказала детский омбудсмен при губернаторе Ирина Медведева. Она добавила, что ситуация находится под контролем.