Приморских детей перевели в другую школу после инцидента с ртутью

Один из учеников школы села Хороль Приморского края принес в класс банку с ртутью, которая разлилась. В здании ликвидируют последствия, а старшеклассников на время перевели в соседнее учебное заведение. Об этом сообщила уполномоченный при губернаторе по правам ребенка Ирина Медведева.

Приморский школьник принес на уроки ртуть и раздал ее одноклассникам Подробнее

«Все ученики из закрытой на демеркуризацию школы временно переведены в соседнюю. Сегодня к занятиям в школе № 1 приступили старшеклассники — готовились к сочинению», — цитирует Медведеву РИА «Новости».

По ее словам, учеников старших классов будут обучать также и в родной школе. Они будут приходить на занятия в первую смену. Остальных детей будут обучать во вторую смену в первой школе.

Также омбудсмен пояснила, что школьников решили не переводить на домашнее обучение, так как четверть заканчивается и необходимо старательно заниматься.

Инцидент с ртутью произошел в школе № 3 25 ноября. Один из учеников седьмого класса принес банку с опасным веществом, которое разлилось. Всех детей эвакуировали, а в здании начали демеркуризацию. Как сообщалось, концентрация ртути в школе превышала норму в 80 раз.