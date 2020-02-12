Приморские школьники избили 10-летнюю одноклассницу

Во Владивостоке 10-летняя школьница пострадала от рук своих одноклассников. Девочку избили ученики четвертого класса. Бабушка ребенка заявила на хулиганов в полицию.

Заявление женщина подала в дежурную часть по Советскому району города, сообщила газета «Известия».

В пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю уточнили, что полицейские начали проверку случившегося. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают вероятных участников конфликта.

По словам бабушки школьницы, девочка из-за ссоры с одноклассниками получила травмы. Степень вреда, причиненного учащейся четвертого класса, предстоит установить специалистам.

Иногда на жестокость подростков толкает желание испытать новые ощущения. В Архангельске две девушки решились на жестокое убийство 17-летней. Сначала они говорили, что испытывали к своей жертве неприязнь. Потом выяснилось, что все дело — в нехватке эмоций.