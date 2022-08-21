«Примерно 400 граммов тротила без оболочки». Военкор раскрыл детали гибели Дугиной

Взрывное устройство в автомобиле погибшего политолога Дарьи Дугиной находилось под сиденьем, там спрятали около 400 граммов тротила. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Владлен Татарский. Официально эти данные подтверждены не были.

«Взрывное устройство было под сиденьем. Примерно 400 граммов тротила, без оболочки. На ВИП-парковке, где стояло ее авто на фестивале, уже давно не работали камеры наблюдения. Пока не известно, было ли СВУ на тайминге или кто-то нажал кнопку», — написал он.

Смерть девушки произошла на глазах ее отца, сейчас Александр Дугин находится в больнице, добавил Татарский.

О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком по факту смерти возбудил уголовное дело.

Ранее политолог Карнаухов сообщил, что недавно Дугина вернулась из командировки в Мариуполь, где она посещала металлургический комбинат «Азовсталь». Он назвал девушку очень умным, ярким и патриотичным человеком.