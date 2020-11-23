«Состояние Павла оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов», — приводит агентство слова собеседницы.

Прилучный сейчас лежит в Городской клинической больнице №1 имени Пирогова в Москве. Источник «360» рассказал, что у Прилучного перелом костей лица, ссадины и ушибы головы. Точной информации о том, где он получил такие травмы, пока нет.

СМИ сообщили, что Прилучный обратился к медикам, когда вернулся в столицу из Калининграда. По одной из версий, актер упал и разбил себе лицо. По еще одному предположению, его избили.

Блогер Лена Миро в своем Telegram-канале предположила, что актера побила актриса из сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, с которой у него мог быть роман. Сам Прилучный никак не комментирует то, что с ним произошло. Он лишь поделился в Instagram видом из больничного окна.