Прилетевший от ВСУ снаряд выбил стекла в доме и покалечил машины под Белгородом

Снаряд украинской армии попал на территорию российского села Журавлевка Белгородской области. После обстрела введен режим ЧС. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал разрушения от снаряда.

Он приехал в пострадавшее село для оценки ситуации. Гладков опубликовал кадры с места происшествия. Кадрами поделилось РИА «Новости». На снимках видно, что снаряд выбил стекла в жилом доме, снес внутренние и стены здания. Также пострадал забор.

Повреждения есть и в других домах Журавлевки. По данным РИА «Новости», у 12 зданий повреждены окна, заборы и где-то кровля. Восемь машин посечены.

Известно о нескольких пострадавших от украинского снаряда, они получили ранения. По словам Гладкова, им оказали необходимую медицинскую помощь. Точное количество пострадавших он не назвал.

После попадания снаряда в Журавлевку власти Белгородской области ввели режим ЧС. Он коснулся пострадавшего села и соседнего населенного пункта — Нехотеевки.