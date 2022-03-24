Прилетевший от ВСУ снаряд выбил стекла в доме и покалечил машины под Белгородом
Губернатор Гладков показал последствия обстрела российского села ВСУ
Снаряд украинской армии попал на территорию российского села Журавлевка Белгородской области. После обстрела введен режим ЧС. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал разрушения от снаряда.
Он приехал в пострадавшее село для оценки ситуации. Гладков опубликовал кадры с места происшествия. Кадрами поделилось РИА «Новости». На снимках видно, что снаряд выбил стекла в жилом доме, снес внутренние и стены здания. Также пострадал забор.
Повреждения есть и в других домах Журавлевки. По данным РИА «Новости», у 12 зданий повреждены окна, заборы и где-то кровля. Восемь машин посечены.
Известно о нескольких пострадавших от украинского снаряда, они получили ранения. По словам Гладкова, им оказали необходимую медицинскую помощь. Точное количество пострадавших он не назвал.
После попадания снаряда в Журавлевку власти Белгородской области ввели режим ЧС. Он коснулся пострадавшего села и соседнего населенного пункта — Нехотеевки.