Прилетевший из Минска самолет задел другой в Шереметьево

Борт Airbus A-320 после приземления в столичном Шереметьево выруливал на стоянку и задел стоящий лайнер. В результате столкновения никто не пострадал, а самолеты были повреждены незначительно.

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«При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно», — сообщил представитель региональных экстренных служб РИА «Новости».

Он отметил, что во время произошедшего ни один человек не пострадал, но была повреждена внешняя обшивка лайнеров.

Как рассказали «360» в пресс-службе столичного аэропорта, все обстоятельства и причины сейчас уточняются.

«На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме», — сказали в Шереметьево.

Согласно онлайн-табло Шереметьево, борт вылетел из Минска в 05:48 и приземлился в Москве в 06:46.