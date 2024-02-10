Происшествия 10 февраля 2024, 14:17 Прилетевший из Баку мужчина умер в аэропорту Шереметьево Mash: в аэропорту Шереметьево умер пассажир рейса Баку — Москва РИА «Новости»

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В аэропорту Шереметьево скончался пассажир, прилетевший из Баку. Причиной смерти оказался оторвавшийся тромб, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, борт SU1857, следовавший из столицы Азербайджана, приземлился в Москве 6 февраля. Во время посадки один из пассажиров начал задыхаться и потерял сознание.

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Прибывшим на стоянку № 178 терминала В медикам оставалось лишь констатировать смерть. Врачи диагностировали тромбоэмболию легочной артерии. Предположительно, когда самолет заходил на посадку, резкий скачок давления спровоцировал отрыв тромба.

В декабре экипажу самолета, летевшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, пришлось экстренно посадить борт в Перми из-за резкого ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Однако спасти ее не удалось, сразу же после посадки женщина умерла.