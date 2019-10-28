Прилавки Тюменской области проверят на наличие опасной рыбы

Число заболевших гаффской болезнью под Тюменью увеличилось до 11 Подробнее

Глава тюменского Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала на пресс-конференции, что первые рейды уже прошли 28 октября. Проверку ведут полиция, ветеринары и чиновники.

Шарухо отметила, что 29 октября пройдет встреча с участием ветеринарной службы, департамента потребительского рынка, полиции, а также руководства крупных торговых сетей и рынков. Предприниматели должны будут предоставить сертификаты и отчитаться о производителе товара.