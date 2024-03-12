Происшествия 12 марта 2024, 08:59 Прикрепивший бомбу к машине замректора вуза в ЛНР попал на камеры Камеры засняли человека, прикрепившего бомбу под авто замректора вуза в ЛНР РИА «Новости»

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Видеокамеры сумели зафиксировать человека, который прикрепил взрывное устройство к автомобилю бывшего советника главы МВД Луганской Народной Республики, военного эксперта Виталия Киселева. Об этом он сам рассказал РИА «Новости».

«Мой автомобиль заминировали с 3 на 4 марта, заложили под днище взрывчатку неизвестного содержания. Видеокамеры запечатлели человека, который сделал это, идет розыск», — сказал он.

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Киселев выразил надежду, что силовики смогут задержать подозреваемого, потому что от его действий зависела не только его жизнь, но и других людей.

«Рядом находились дома, достаточно большое количество граждан. Кто-то шел на рынок, кто-то в гости. Все это могло привести к массовой гибели людей. Взрывчатку удалось найти благодаря правоохранителям и бдительным гражданам», — добавил военный эксперт.

Об обнаружении взрывчатки под машиной Киселева стало известно 4 марта. На место прибыли взрывотехники, которые разминировали транспорт.