«Приковали наручниками и били». Грабители в клоунских масках обчистили дом тещи певца Воробьева | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 18:08 «Приковали наручниками и били». Грабители в клоунских масках обчистили дом тещи певца Воробьева Теща певца Воробьева Челышева рассказала, как ее ограбили неизвестные в масках клоунов

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Тещу певца Алексея Воробьева, Викторию Челышеву, избили и ограбили. Из ее подмосковного дома в деревне Тимошкино вынесли ювелирные украшения примерно на 50 миллионов рублей, рассказала «360» пострадавшая. В распоряжении канала оказалось видео с места происшествия.

«Меня избили и приковали наручниками. Скорее всего, у меня сотрясение мозга, я просто [к врачу] не ездила, у меня весь день следователи, кинологи», — сообщила Челышева.

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По ее словам, грабителей было трое, на них были клоунские масках. Они говорили на русском языке «с небольшим акцентом».

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«Когда вас бьют монтировкой и могут убить, отдадите все и сами покажете где», — отметила она.

Соседи, с которыми пообщался «360», ничего подозрительного не замечали. Работающий неподалеку строитель Вадим Ратьков узнал о несчастном случае от прохожих и предложил свою версию того, кто мог быть в этом замешан:

«Строительство дома завершилось недавно. Подозреваю, что, может, [замешаны] предыдущие рабочие — те, кто знал систему дома и как туда попасть».

Личности злоумышленников устанавливаются.