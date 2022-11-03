«Приковали наручниками и били». Грабители в клоунских масках обчистили дом тещи певца Воробьева | 360°

03 ноября 2022, 18:08
«Приковали наручниками и били». Грабители в клоунских масках обчистили дом тещи певца Воробьева
Теща певца Воробьева Челышева рассказала, как ее ограбили неизвестные в масках клоунов
Тещу певца Алексея Воробьева, Викторию Челышеву, избили и ограбили. Из ее подмосковного дома в деревне Тимошкино вынесли ювелирные украшения примерно на 50 миллионов рублей, рассказала «360» пострадавшая. В распоряжении канала оказалось видео с места происшествия.
«Меня избили и приковали наручниками. Скорее всего, у меня сотрясение мозга, я просто [к врачу] не ездила, у меня весь день следователи, кинологи», — сообщила Челышева.
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По ее словам, грабителей было трое, на них были клоунские масках. Они говорили на русском языке «с небольшим акцентом».
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«Когда вас бьют монтировкой и могут убить, отдадите все и сами покажете где», — отметила она.
Соседи, с которыми пообщался «360», ничего подозрительного не замечали. Работающий неподалеку строитель Вадим Ратьков узнал о несчастном случае от прохожих и предложил свою версию того, кто мог быть в этом замешан:
«Строительство дома завершилось недавно. Подозреваю, что, может, [замешаны] предыдущие рабочие — те, кто знал систему дома и как туда попасть».
Личности злоумышленников устанавливаются.
Избиения
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