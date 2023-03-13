Эксклюзив 13 марта 2023, 13:30 Приют с более чем двумя тысячами собак затопило в Новой Москве Волонтер затопленного в Новой Москве приюта заявил о неработающих ливневках

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Обильный снегопад и резкое потепление привело к затоплению приюта «Малинки» в Новой Москве, где содержатся более двух тысяч собак. Находящиеся в вольерах животных оказались в воде. В беседе с «360» волонтер Екатерина объяснила, что проблема возникла из-за неработающих ливневок.

Она пояснила, что ранее приют располагался в Кожухове, но московские власти потребовали освободить территорию, чтобы построить технологический центр. В качестве нового места им подобрали участок в Новой Москве.

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«Не предусмотрели нормальные ливневки, что снег может растаять в таком количестве. <…> Мы почти полтора года выясняли отношения с префектом ТиНАО, с мэрией, с депутатами, что там недострой. Мы говорили, что нет крыши над летниками, а они нам — что мы не понимаем, как строить приют», — заявила Екатерина.

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Волонтер пояснила, что на территории приюта не работают ливневки, поэтому вся вода скапливается в летних вольерах. Перевести собак в новое место невозможно, потому что их 2,5 тысячи.

«Мы пока не знаем, какие меры будут предпринимать. Вчера уже писали во все инстанции и дальше надо отслеживать. Пока что мы очень переживаем за животных, потому что это очень опасно, особенно для пожилых. Все они сидят по колено в воде», — добавила Екатерина.

В чате приюта говорится, что расположенные перед вольерами ливневки не начали работать даже после того, как их очистили от льда. Волонтеры и сотрудники приюта выносят воду ведрами. Протекает и крыша здания, где находятся кабинеты сотрудников приюта.