Приют для животных сгорел в Кургане. Погибли собаки и кошки
Пожар произошел в приюте для животных в Кургане 23 февраля. В результате произошедшего погибли пять кошек и две собаки, рассказали представители группы соцсети «ВКонтакте» «Мы — волонтеры | Курган».
«Сгорел приют вместе с животными», — процитировал публикацию сайт URA.ru.
Сотрудники главного управления МЧС России по региону уточнили, что получили сообщение о возгорании в 18:47. Пожар был ликвидирован в 19:40. Представители областного управления заявили, что горевшее здание является жилым домом.
По словам волонтеров, несколько собак убежали, позже их нашли. В группе организовали сбор денег и попросили у неравнодушных необходимые для животных вещи.
Оперативно взять комментарий у представителей сообщества на момент публикации материала не удалось.