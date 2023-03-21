Происшествия 21 марта 2023, 10:57 Приют для животных с десятками собак и кошек сгорел под Екатеринбургом Около 50 собак погибли при пожаре в приюте «Надин Ковчег» под Екатеринбургом

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В приюте «Надин Ковчег» под Екатеринбургом случился пожар. Сгорели жилые и хозяйственные постройки, вольеры для собак и кошек. Погибли более 50 животных. Подписчики организации во «ВКонтакте» решили помочь расчистить завалы и обустроить жилье для постояльцев.

«В ночь на 21 марта сгорели жилые помещения. Негде варить еду. Сгорели вольеры, домик кошек, домик Нади. <…> Мы в шоке и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем», — заявила администрация приюта.

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Вместе с основательницей «Ковчега» Надеждой Красулиной до пожара в поселке Садовый жили более 140 животных — собак и кошек подбирали на улицах, находили привязанными или подбрасывали. Половина подопечных, по словам администрации, при пожаре погибла.

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"ВКонтакте" "ВКонтакте" "ВКонтакте" "ВКонтакте"

В группе показали кадры с места возгорания и объявили сбор помощи. Люди предложили свои матрасы, одеяла, утепленные будки, подушки, мешки для строительного мусора, доски, гипсокартон, древесный наполнитель, места для животных в собственных вольерах, перечислили деньги и вызвались помочь с разбором завалов — приедут активисты из Екатеринбурга, Среднеуральска и других населенных пунктов Свердловской области. Владельцы приюта попросили также строительные инструменты, перчатки и мази для лечения ожогов.

Надежда Косулина в разговоре с «КП — Екатеринбург» предположила, что причиной пожара могла стать неисправность проводки. Огонь, по ее словам, распространился слишком быстро, уничтожил пять вольеров — собак, которые в них находились, спасти не удалось. Кошки тоже погибли.