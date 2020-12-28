Приют для собак сгорел в Иркутске

Уточняется, что целиком выгорели ветеринарный блок и дом, в котором жил владелец учреждения вместе со своей семьей. Спасатели эвакуировали 25 собак. По меньшей мере одна собака погибла, еще несколько животных получили ожоги.

Люди при пожаре не пострадали. Согласно информации сотрудников, причиной возгорания мог быть поджог. Недавно собак перевезли сюда из другого приюта, в котором содержание животных не соответствовало нормам.