Происшествия 08 декабря 2023, 09:39 Приют для собак и кошек загорелся в поселке Шувакиш в Екатеринбурге Ural Mash: животные погибли при пожаре в приюте в поселке Шувакиш на Урале МЧС Свердловской области / Telegram

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Крупный пожар вспыхнул в поселке Шувакиш в Екатеринбурге. В МЧС региона уточнили, что огонь охватил частный дом и надворные пристройки на площади 150 «квадратов». По информации местных волонтеров, здесь находится приют для собак и кошек.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 08:50 по местному времени. Тушение пожара осложнила экстремально низкая температура воздуха, подчеркнули в пресс-службе.

На месте происшествия работают 22 специалиста и пять единиц пожарно-спасательной техники. В 10:52 огнеборцы смогли локализовать возгорание. Огнеборцы принимают все меры для ликвидации возгорания, заключили в МЧС.

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В местном паблике «„Я потерялся» Екатеринбург и Свердловская обл.» появилось сообщение о том, что в здании находится передержка для животных.

«Горит передержка на Шувакише! Очень нужна помощь! На передержке много кошек и собак, нужно помочь увезти выживших в клинику, возможно кто-то готов принять хотя бы временно каких-то животных!» — призвали волонтеры.

По информации Telegram-канала Ural Mash, на передержке находились 42 животных. Предварительно, все кошки и собаки, которые были в доме, погибли. Выжили только животные в вольерах.

Кроме того, источник канала заявил о двух пострадавших людях, их доставили в больницу. У одного из них выявили ожог левой руки.