Происшествия 20 июля 2023, 20:28 Прихожанка устроила пожар в московском храме из-за запрета зайти с голубем Прихожанка устроила пожар в храме в Москве после запрета войти внутрь с голубем Сайт мэра и правительства Москвы

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Женщина подожгла храм Священного мученика Ермогена на улице Фабрициуса, после того как ей отказали войти внутрь с голубем на плече. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, женщина вернулась в храм после замечания служителей и подожгла церковной свечой деревянную раму одной из икон. Несмотря на то, что возгорание быстро потушили, ущерб имуществу храма оценили в 55 тысяч рублей, а настоятель написал на женщину заявление в полицию.

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Оказалось, что прихожанка не впервые устраивала провокации в этом храме. До поджога она пыталась пройти внутрь в компании кота, а также с велосипедом.

Ранее в Новосибирской области мужчина попытался поджечь здание, в котором находятся военкомат и прокуратура. Ему удалось лишь повредить дверь, злоумышленника ищет полиция.