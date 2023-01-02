Эксклюзив 02 января 2023, 19:16 Пригожин напомнил о законах военного времени в ситуации с ударом по Макеевке Пригожин отказался раскрыть правила расположения ЧВК «Вагнер» после удара по Макеевке РИА «Новости»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин объяснил «360» законами военного времени свой отказ ответить на вопрос, какие правила размещения действуют для частной военной компании «Вагнер», после удара по месторасположению российских военных в Макеевке. Ответ прислала пресс-служба компании «Конкорд».

«Вопросы все очень правильные. Но, к сожалению, ни на один из этих вопросов я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара», — сказано в официальном ответе Пригожина.

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Предприниматель посоветовал редакции повесить в офисе плакат военного времени с лозунгом «Не болтай».

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Украинские боевики выпустили шесть ракет HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке. В пресс-службе Минобороны сообщили, что два боеприпаса перехватили средства ПВО, остальные попали в здание, где находились военные. В результате атаки погибли 63 человека. Родным и близким погибших пообещали оказать необходимую помощь и поддержку.

По предварительным данным, ВСУ использовали для наведения сигналы мобильных телефонов, которыми пользовались военнослужащие. Также не исключено, что в городе действовали наводчики, которые передали боевикам координаты здания. Сам удар произошел в ночь с 31 декабря на 1 января.