02 января 2023, 19:16
Пригожин напомнил о законах военного времени в ситуации с ударом по Макеевке
Пригожин отказался раскрыть правила расположения ЧВК «Вагнер» после удара по Макеевке
Российский предприниматель Евгений Пригожин объяснил «360» законами военного времени свой отказ ответить на вопрос, какие правила размещения действуют для частной военной компании «Вагнер», после удара по месторасположению российских военных в Макеевке. Ответ прислала пресс-служба компании «Конкорд».
«Вопросы все очень правильные. Но, к сожалению, ни на один из этих вопросов я не могу вам дать публичный ответ, так как мой публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара», — сказано в официальном ответе Пригожина.
Реклама
Предприниматель посоветовал редакции повесить в офисе плакат военного времени с лозунгом «Не болтай».
Реклама
Украинские боевики выпустили шесть ракет HIMARS по месту временной дислокации российских военных в Макеевке. В пресс-службе Минобороны сообщили, что два боеприпаса перехватили средства ПВО, остальные попали в здание, где находились военные. В результате атаки погибли 63 человека. Родным и близким погибших пообещали оказать необходимую помощь и поддержку.
По предварительным данным, ВСУ использовали для наведения сигналы мобильных телефонов, которыми пользовались военнослужащие. Также не исключено, что в городе действовали наводчики, которые передали боевикам координаты здания. Сам удар произошел в ночь с 31 декабря на 1 января.
Армия
Макеевка
Реклама
Реклама