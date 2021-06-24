Жителя Татарстана, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 4 годам колонии

Во Владимирской области осужден житель Татарстана, признанный виновным в ДТП, в котором погибли три человека. Об этом написал «Царьград».

12 мая 2019 года мужчина ехал по трассе «Москва-Нижний Новгород» с тремя пассажирами в машине. Перестроившись на другую полосу на слишком высокой скорости, водитель врезался в грузовик. В результате ДТП все трое пассажиров погибли.

Мужчина признан виновным и приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии-поселения.