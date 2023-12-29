Происшествия 29 декабря 2023, 02:07 Приговоренный к 24 годам тюрьмы тулунский маньяк погиб в зоне СВО Lenta.ru: в зоне СВО погиб заключивший контракт с ЧВК тулунский маньяк Шувалов СК РФ по Иркутской области

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В зоне СВО погиб 55-летний Павел Шувалов, известный как тулунский маньяк. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, но он заключил контракт с ЧВК, и в начале мая прибыл на передовую. Об этом сайту Lenta.ru сообщили источники в правоохранительных органах.

Источники издания сообщили, что Шувалов заключил контракт в апреле, после подготовки 6 мая отправился в зону СВО и погиб под Луганском 29 мая. Смерть тулунского маньяка подтвердили трое его однополчан. Они также сообщили, что его тело не удалось забрать с поля боя.

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В 2021 году Шувалова приговорили к 24 годам колонии строгого режима. Его обвинили в серии изнасилований и двух убийствах, которые он совершал почти 30 лет в городе Тулун Иркутской области. Следствие установило, что Шувалов изнасиловал 27 женщин.