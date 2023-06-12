Происшествия 12 июня 2023, 10:59 Приговоренного к пожизненному заключению «Липецкого душителя» нашли мертвым в СИЗО «Липецкого душителя» Анатолия Седых нашли мертвым в СИЗО Пресс-служба Следственного комитета

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Анатолия Седых, приговоренного к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 12 женщин, нашли мертвым в камере СИЗО-1 на улице Ковалева в Липецке. Об этом сообщил Telegram-канал BRIEF.

«Новые обвинения 60-летнему Седых, осужденному 13 лет назад <…>, были выдвинуты в результате работы аналитической группы регионального управления СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет», — писало издание.

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Российский серийный убийца получил прозвища «Липецкий душитель» и «Липецкий Чикатило». Он нападал на молодых девушек, насиловал их и душил. У убитых он забирал ценные вещи.

Преступления маньяк совершал с 1998 года. Седых задержали в июне 2008 года, через два года Липецкий областной суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы.

В сентябре 2013 года СМИ писали, что «Липецкий душитель» покончил с собой, но эта информация оказалась ложной.

Ранее пермского маньяка-рецидивиста приговорили к 11 годам колонии особого режима за похищение школьницы. Летом 2022 года 42-летний мужчина напал на 13-летнюю девочку, выгуливавшую собаку, и привязал ее к дереву.