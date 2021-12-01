Приговор вынесут 17-летнему водителю, по вине которого скончался ребенок в Чите

17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Чите, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Уголовное дело направлено в Ингодинский районный суд. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 12 сентября на восьмом километре Агинского тракта. У молодого человека не было водительских прав. Он без прав сел за руль «Жигулей». При этом автомобиль имел неисправную ходовую и проблемы с тормозной системой.

Подсудимый не справился с управлением и на встречной полосе врезался в автомобили Nissan и Toyota, в результате чего погибла 10-летняя пассажирка Toyota.

Теперь подростку грозит срок от 2,5 до десяти лет с лишением права управлять транспортом до трех лет.