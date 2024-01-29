Происшествия 29 января 2024, 17:30 Пригороды Челябинска остались без света после странного свечения в небе Жители Челябинской области заявили о странном свечении в небе РИА «Новости»

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Вспышки и странное свечение в небе заметили жители Челябинска к северо-западу от города. Видео разместил в своем Telegram-канале председатель Общественной палаты региона Николай Дайнеко.

На опубликованных кадрах видно, что на затянутом облаками небе появляются вспышки, словно от молний.

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Издание 74.RU со ссылкой на жителей пригородов Челябинска сообщило, что в ряде населенных пунктов после вспышек в небе пропало электричество.

«Звонила только что в „Россети“. Говорят, что Красное поле, Моховички и Прудный до 21:00», — привели журналисты заявление одной из жительниц.

В областном главке МЧС редакции заявили, что никаких заявок не получили. Журналисты обратились за комментарием в «Россети Урал».

В 2013 году кадры с прилетевшим челябинским метеоритом облетели весь мир. Благодаря камерам наблюдения и видеорегистраторам местных водителей многие впервые увидели, как космическое тело падает на землю.

Метеорит приземлился в районе озера Чебаркуль. Взрывная волна привела к многочисленным, но незначительным повреждениям построек в Челябинске.

После падения этого случая МЧС и Роскосмос договорились о создании технологии по отражению метеоритных атак. Но к реализации проекта так и не приступили.