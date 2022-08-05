Пригородный поезд сошел с рельсов на юге Сахалина

Пригородный поезд сошел с рельсов из-за размытия участка железной дороги на юге Сахалина. Пути подмыли сильные дожди, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

По информации пресс-службы, состав сошел с рельсов в четверг, 4 августа. Авария произошла в 22:08 по московскому времени на перегоне Томари — Новоселово-Сахалинское.

«Произошел сход в составе пригородного поезда N6108 сообщением Томари — Холмск. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной стал подмыв пути из-за выпадения обильных осадков», — заявили в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, речь идет об участке Ильинск-Южный — Холмск. Для ликвидации последствий аварии на месте отправили восстановительный поезд со станции Южно-Сахалинск. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления движения.

В пресс-службе регионального главка МЧС России отметили, что во время схода поезда в вагоне «Орлана» ехали шесть пассажиров. Все люди самостоятельно вернулись на железнодорожную станцию. Угрозы розлива нефтепродуктов и возгорания нет.