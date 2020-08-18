18 августа 2020, 15:01
Приезжий убил своего друга во время конфликта
В квартире на улице Лазо в Петербурге произошла трагедия. Приезжий из Бурятии убил своего друга в ходе конфликта. Теперь его ждет лишение свободы на восемь лет. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел 1 января. Константин Ермолаев, подозреваемый, около 34 раз ударил своего друга разными предметами. После этого он замотал провод-удлинитель вокруг шеи знакомого, накинул на нее еще два провода от бытовой техники и задушил товарища.
По словам подозреваемого, он оборонялся. Исходя из этого, вину он признал частично. Ермолаев рассказал, что друг первый на него набросился, когда пытался выгнать из квартиры.
Подозреваемого приговорили к восьми годам лишения свободы.