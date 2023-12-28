Происшествия 28 декабря 2023, 16:43 Приезжий напал на петербуржца с ножом и отправился в колонию на три года

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Невский районный суд вынес приговор мигранту, который попал под статью за нападение на жителя Северной столицы. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

Преступление было совершено накануне прошлого Нового года. Злоумышленник у выхода из Палевского сада вступил в конфликт с прохожим. Иностранец достал нож и несколько раз ударил петербуржца.

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Нападавшему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.