28 декабря 2023, 16:43
Приезжий напал на петербуржца с ножом и отправился в колонию на три года
Невский районный суд вынес приговор мигранту, который попал под статью за нападение на жителя Северной столицы. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.
Преступление было совершено накануне прошлого Нового года. Злоумышленник у выхода из Палевского сада вступил в конфликт с прохожим. Иностранец достал нож и несколько раз ударил петербуржца.
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Нападавшему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Суд
Мигранты
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