Приезжий любовник пригрозил москвичке расправой и потребовал «поклоняться мужчине»

Настоящая драма разгорелась в Черемушках. Там 28-летняя москвичка едва избавилась от приезжего сожителя, который сидел на ее шее и не работал. Но на этом история любви не закончилась, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

За время отношений с 27-летним приезжим у девушки родился ребенок — но тот его не признал. Однако, как рассказала молодая мать правоохранителям, за четыре года совместной жизни в ее квартире мужчина не искал работу и постоянно скандалил. В итоге в октябре 2020 года девушке надоело это терпеть, и она выгнала любовника из квартиры.

Однако тот не успокоился. По словам потерпевшей, бывший возлюбленный до сих пор присылает ей сообщения с угрозами расправы. По его мнению, девушка обязана впустить его жить обратно, потому что женщина обязана поклоняться мужчине и давать ему все, что он захочет. Теперь с поборником патриархата будет разбираться полиция.