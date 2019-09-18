Приезжий кинул в столичного полицейского страйкбольную гранату

Приезжий мужчина попросил сотрудников полиции вызвать ему медиков. Но ждать помощи он не стал и кинул в правоохранителей страйкбольную гранату. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе в ГУ МВД по Москве.

Как пишет «Звезда», инцидент произошел утром 16 сентября на улице Паперника. Безработный приезжий подошел к полицейским и попросил вызвать для себя бригаду скорой помощи.

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«Затем гражданин повел себя неадекватно и бросил в сторону сотрудников пиротехническое изделие», — рассказали в главке.

Правоохранители отбросили гранату в сторону, где не было людей. В результате пострадавших удалось избежать. Как выяснилось, граната предназначалась для страйкбола. Несмотря на то, что изделие предназначается для игры, детонация все равно происходит.