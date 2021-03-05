Приезжих избили в Краснодаре за лезгинку на дороге. Полиция начала проверку

Драка произошла на одной из улиц Краснодара. В соцсетях появилось видео. В описании ролика написано, что между двумя группами мужчин случился конфликт из-за лезгинки.

В подписи к видео в соцсети «ВКонтакте» говорится, что выходцы с Кавказа остановились на дороге и начали танцевать лезгинку. Это не понравилось местным жителям.

«Так и надо. На Красноармейской не должна быть лезгинка», — прокомментировали происходящее авторы видео.

Начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко подтвердил «360», что на Красноармейской улице действительно произошел конфликт. По предварительной информации, драка случилась ночью 24 февраля. Правоохранительные органы проведут проверку.

«Устанавливаются личности участников драки, а также обстоятельства происшествия», — отметил Коноваленко.

По результатам проверки примут процессуальное решение. По словам представителя МВД, никто из участников драки не подал заявления в полицию.